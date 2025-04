Kijk en luister live mee naar 538 Koningsdag

Het is Koningsdag! En wat is er nou lekkerder dan de héle dag genieten van 538 Koningsdag in je oranje outfit? Je volgt het festival live vanuit je woonkamer, tuin, balkon, op je werk of onderweg via Radio 538, TV 538, SBS6, of gewoon… hier! 🧡🙌

Tussen 12:00 en 23:00 uur geniet je van meer dan veertig(!) optredens van je favoriete 538-artiesten. Van Bankzitters tot Son Mieux en van Afrojack tot Yves Berendse – het wordt een dag om niet te missen.