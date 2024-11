Marlou van Rhijn: ‘Zie mijn prestaties, niet alleen mijn handicap’

In de serie ‘Instappers’ stappen we in de trein met Paralympisch kampioen Marlou van Rhijn, wat betekent vooruitgang voor haar?

Volgende generatie

Voor Marlou van Rhijn zit vooruitgang in de sport toegankelijker maken voor mensen met een handicap en vooral in het sámen sporten. Toen ze in 2012 een gouden en zilveren medaille won, lag de focus in interviews vooral op haar handicap en niet op haar prestaties. Nu gebruikt ze het podium dat ze door de Paralympische Spelen heeft verworven, zodat het voor de volgende generaties beter wordt.

Zie mijn prestaties, niet alleen mijn handicap Marlou van Rhijn

Nog even lekker voorbereiden

Marlou is onderweg naar Den Haag om een presentatie te geven over inclusie van mensen met een handicap in de sport: “Een omgeving waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt”. Ze geeft vaak presentaties en gaat daar vaak met de trein naartoe: “Zodat ik me nog even lekker kan voorbereiden.” Ook haar blades kan ze makkelijk meenemen onderweg, zodat ze later nog kan trainen.

