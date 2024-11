Grote wens Johnny de Mol komt uit

Johnny de Mol presenteert vanaf zaterdag weer een nieuw programma. Deze keer niet op de televisie, maar op de radio (zie video). Hij gaat het programma Top 4000 Classics op Radio 10 presenteren.

De bekende tv-presentator gaat op de radiozender elke zaterdagavond van 21:00 tot 00:00 uur het programma Top 4000 Classics presenteren waarin hij iconische hits draait uit de grootste hitlijst aller tijden. De Top 4000 is vanaf 27 november weer te horen op Radio 10. Wie stemt voor de lijst maakt t/m vrijdag 15 november kans op €4000 euro!

Top 4000 Classics

Johnny kwam maandag naar de studio om het nieuws zelf bekend te maken in De Radio 10 Ochtendshow met Lex Gaarthuis. “Ik ben voor een heel groot deel opgegroeid met de muziek van de Top 4000 en kijk er naar uit dat ik mijn eigen radioshow mag presenteren", aldus Johnny. "Het programma wordt een mix van iconische hits uit de grootste hitlijst aller tijden. Ik neem de luisteraars mee op een muzikale reis vol herinneringen en tijdloze muziek.”

Eerste stem Top 4000

Lex liet zijn nieuwe collega niet zomaar de deur uitlopen. Johnny mocht namelijk de eerste stem uitbrengen voor de Top 4000. De 20ste editie van de grootste hitlijst aller tijden is vanaf 27 november weer te horen. Als het aan hem ligt gaat Pearl Jam in elk geval de lijst halen met de hit Alive: "De jaren negentig is natuurlijk waar alle goede muziek vandaan komt. Daar valt niet over te twisten."

Welke hits mogen van jou niet ontbreken in de Top 4000? Stem nu.