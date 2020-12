Taakstraf voor tiener (14) wegens per ongeluk neerschieten kleuter (5)

Een 14-jarige jongen heeft van de rechtbank in Haarlem een taakstraf van 34 uur gekregen omdat hij in 2018 een jongen van 5 jaar oud had geraakt met zijn luchtbuks. De destijds 5-jarige raakte door het schot zwaargewond en liep een klaplong op.

De rechtbank zegt in de uitspraak dat de toen 12-jarige jongen onvoorzichtig is geweest en dat de gebeurtenis in Zwaag (gemeente Hoorn) ook anders had kunnen aflopen.

Op 2 september 2018 zou de jongen uit het raam van zijn slaapkamer met de luchtbuks van zijn ouders op een bord bij een huis hebben geschoten. Daar was het 5-jarige slachtoffer aan het spelen met vriendjes. In plaats van het bord raakte de kogel de borst van de jongen. Na het schot hoorde de 12-jarige gehuil. Hij legde het geweer terug en is toen rondjes gaan fietsen door de wijk.

Volgens twee getuigen van 5 en 6 jaar oud had de 12-jarige jongen per ongeluk van dichtbij de buks afgevuurd en raakte hij zo de kleuter. De moeder van het slachtoffer zou op het gehuil zijn afgekomen en zegt dat ze de schutter had zien fietsen, maar zonder geweer. De rechtbank zegt dat het onwaarschijnlijk is dat de jongen een buks mee had genomen op de fiets, daarom houdt de rechtbank vast aan de verklaring van de schutter, die zegt dat hij vanuit het raam schoot.

De rechtbank is tot een taakstraf van 34 uur gekomen omdat de jongen lang op zijn straf heeft moeten wachten, terwijl dat bij jeugdzaken binnen 16 maanden dient te gebeuren. Ook is meegenomen dat de schutter in eerste instantie loog over wat er is gebeurd. Hij gaf dit later ook toe.

