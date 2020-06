Steeds meer inbraken in schuren sinds corona: elektrische fiets autistische Rebecca na een maand gestolen

Ze had ‘m pas een maand. De gloednieuwe elektrische fiets om mee naar haar werk bij de Tilburgse plantsoenendienst te kunnen. Maar inmiddels moet de autistische Rebecca Hendriks weer met het OV naar haar werk. De nieuwe fiets werd uit haar schuur gestolen: ‘Ze moesten er twee deuren voor openbreken.’

Drie keer meer inbraken in schuurtjes

De diefstal valt in het beeld dat de politie de laatste maand ziet. In heel Nederland wordt er sinds de coronacrisis meer ingebroken in schuren en opslagruimtes. Het aantal inbraken is in drie jaar niet zo hoog geweest als nu. Het lijkt erop dat inbrekers zich meer op dit soort plekken richten omdat mensen nu veel vaker thuis zijn en minder op hun werk.

Rebecca baalt verschrikkelijk van de diefstal. Ze wil liever niet met het OV of met het busje van haar werk naar de plantsoenendienst. Vanwege corona moet ze een mondkapje dragen en dat vindt ze – mede door haar autisme – maar niks. Juist die fiets maakte dat ze weer met plezier naar haar werk ging, zegt haar moeder.

Versierd met mandjes en bloemen

Rebecca was trots als een pauw op haar nieuwe aanwinst. De fiets werd volledig versierd met bloemen op de mandjes. Die mandjes zette ze stevig vast met tie wraps, maar de dieven knipten ze direct los. De versierde mandjes bleven achter in de schuur, terwijl de fiets verdween. ‘Ze wisten dus echt wel wat ze deden’, vermoed de moeder van Rebecca. ‘Zonder mandjes valt die fiets natuurlijk veel minder op, maar het is echt wel een klusje geweest om de boel los te knippen’

Rebecca heeft inmiddels aangifte gedaan van de diefstal, meer dan dat kan ze niet doen. ‘Het is hopen dat we hem zo snel mogelijk terug hebben’, zegt haar moeder. Dan kan Rebecca gewoon weer lekker op de fiets naar haar werk.