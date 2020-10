Politici na boodschap: 'Goed dat koning erkent dat vakantie niet gepast was'

Tweede Kamerleden vinden het goed dat koning Willem-Alexander in een videoboodschap heeft gereageerd op zijn omstreden vliegvakantie naar Nederland. “Goed dat na Rutte nu ook de koning zelf zo ruiterlijk erkent dat zijn vakantie niet gepast was”, zegt D66-Kamerlid Joost Sneller.

Ook andere politici reageren positief op de boodschap van de koning. Vanaf de bank in Huis ten Bosch richtte Willem-Alexander zich tot de Nederlandse bevolking. “Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben.” De vorst erkent dat zijn vakantie naar Griekenland “bij heel veel Nederlanders hevige reacties heeft opgeroepen”.

Lees ook:https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/videoboodschap-koning-willem-alexander-vakantie/

“Koninklijk”, noemt Gert-Jan Segers van ChristenUnie de boodschap op Twitter. SGP-voorman Kees van der Staaij is het roerend eens met de woorden van Willem-Alexander, die aan het einde van de video zegt dat hij en zijn familie “betrokken, maar niet onfeilbaar” zijn.

‘Prinsessen niet genoemd’

Kamerlid Joost Sneller van D66 noemt de boodschap van de koning “historisch”. “Het is goed dat hij dit heeft gedaan. Maar er blijft ook een aantal zaken onbeantwoord.” Zo sprak Willem-Alexander niet over de verlate terugreis van de prinsessen, die dinsdagavond pas terugkwamen uit Griekenland.

Ook premier Rutte wil daar tot dusver weinig over kwijt. Rutte zei dat het bij de reis van de koninklijke familie om openbaar belang ging, omdat het raakte aan de corona-maatregelen en het oplopende aantal besmettingen. In het geval van de prinsessen is het een privézaak, zo laat de minister-president weten via de Rijksvoorlichtingsdienst.

Premier Rutte had afgelopen weekend gewoon moeten melden dat de prinsessen later terugkwamen, vindt D66’er Sneller. “Doordat het toen niet is genoemd, krijgt het nu veel meer aandacht.”