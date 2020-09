Camping De Paalberg is de eerste koninklijke camping van Nederland

Je voelt je de koning te rijk op camping De Paalberg in Ermelo. Nu zelfs letterlijk want de camping is de eerste koninklijke camping in het land. De vakantiebestemming vierde onlangs het honderd jarig bestaan en mag sinds vrijdag als eerste camping het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ voeren.

Coen van den Broek, eigenaar De Paalberg, is trots op de titel. “We zijn er erg blij mee. Het duurde ongeveer anderhalf jaar om alles in gang te zetten. Het hele bedrijf is hiervoor binnenste buiten gekeerd.” Samen met zijn vader Gert van den Broek is hij eigenaar van de camping. “Hij wilde dit al een tijd. Het is de kroon op zijn werk.”

‘Uniek’

Gerard Bakhuis, is parkbeheerder van de camping en vindt de titel erg bijzonder en uniek. “Er bestaan vast meer campings honderd jaar, maar wij zijn de eerste camping die de titel krijgt. Ook moet alles in orde zijn om een koninklijke camping te mogen zijn. Dat zegt zeker wel wat over het bedrijf.”

Keurende koning De koning kan de titel Koninklijke Hofleverancier toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen die een vooraanstaande plaats innemen in hun regio. Niet alleen de onderneming, maar ook de eigenaar wordt hiervoor gekeurd. Na het voldoen aan meerdere eisen, mag het bedrijf het Koninklijk Wapen voeren met de toevoeging: Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier.

Of de koning binnenkort zelf komt kamperen is nog de vraag. De uitnodiging om langs te komen wordt in ieder door de camping voorbereid.