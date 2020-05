De Efteling mag dan dicht zijn tijdens deze coronacrisis, de kleinkinderen van opa Han in Kaatsheuvel hoeven zich geen moment te vervelen. Han bouwde namelijk een fabelachtige boomhut in zijn achtertuin.

Een groot geluk voor zijn kleinkinderen van 4 en 7, helemaal in deze rare tijd. “Het geeft ze heel veel afleiding. Ze komen ook minstens twee keer in de week. Ze nemen dan soms vriendjes en vriendinnetjes mee en vermaken zich prima.”

Dertien houtsoorten

Opa Han begon in 2018 in zijn vrije tijd met de bouw van de boomhut, naast zijn werk als timmerman. En vorig jaar kwam het af. Een grote boomhut inclusief loopbrug naar een andere boom, met daarin ook een plateau op vier meter hoogte is het resultaat. “Ik heb wel dertien houtsoorten gebruikt. En de trap is gemaakt uit één stam”, klinkt het trots.

De sprookjesachtige boomhut in Kaatsheuvel trekt ook veel bekijks van voorbijgangers. “Ja, mensen fietsen langs of rijden langs in de auto. Dan stoppen ze toch even om te kijken of een foto of filmpje te maken. Maar ik ken ze niet hoor”, zegt Han aan de telefoon. “Maar het is natuurlijk wel iets aparts om te zien. Het is een soort alternatieve attractie.”

Foto’s: Jos Hensen