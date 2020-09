De politie in Amsterdam heeft dinsdag een Vermist Kind Alert uitgestuurd voor de 8-jarige Jayrick. De jongen is maandag weggelopen vanaf de Theodoor van Hoytemastraat in stadsdeel Nieuw-West.

Vermoedelijk is hij met het openbaar vervoer naar Rotterdam gereisd. Jayrick is een donkere jongen met krullen. Hij droeg maandag een lichtblauwe spijkerbroek en een zwarte jas met capuchon. Verder had hij gympen aan met een geel fluoriserend Nike-logo erop. Ook had hij een tasje bij zich met zijn astma-medicijnen.

Mensen die Jayrick hebben gezien of weten waar hij is, worden opgeroepen zo snel mogelijk contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.