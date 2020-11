Harde explosie bij coffeeshop in Amsterdam: 'We wonen in het wilde westen'

Amsterdam is vannacht opgeschrikt door een harde explosie bij een coffeeshop. Op de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam-West werden buurtbewoners rond 03.30 uur vannacht wakker door de flinke knal.

Het incident gebeurde bij Coffeeshop Terminator. Veel ruiten sneuvelden door de explosie. Geruchten gaan dat een pinautomaat in de coffeeshop het doelwit was van de explosie, maar dat kan door de politie niet worden bevestigd. “We weten niet of het explosief voor of in de coffeeshop is afgegaan. Dat moeten we nog onderzoeken”, zegt een politiewoordvoerder.

‘Nog nooit meegemaakt’

Ook buurtbewoners hebben veel vragen hoe de explosie vannacht kon gebeuren. Buurtbewoner Dirk van den Bosch zat rechtovereind in zijn bed vannacht, vertelt hij aan Hart van Nederland. Zoiets heeft hij nog nooit meegemaakt. “Het is absurd, wat moet ik ervan zeggen? Onbegrijpelijk en verbazingwekkend. Idioot, ik kan het niet anders stellen. Ik woon hier al dertig jaar. Een keer in de zoveel tijd gebeurt er weleens wat, maar dit heb ik nooit zo meegemaakt.”

Lees ook: Explosie nabij coffeeshop Amsterdam

Volgens een buurvrouw zijn de coffeeshophouders aardige jongens. Een studente laat weten dat ze denkt aan een gasexplosie. “Mijn moeder en ik zeggen altijd dat we in het wilde westen wonen. Je bent er in Amsterdam wel aan gewend dat dit soort dingen gebeurt, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.”

De politie laat weten dat er geen gewonden zijn gevallen. “Maar als je ziet wat de schade is, is het echt een heel groot wonder dat hier niemand gewond is geraakt.”