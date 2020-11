Gehandicapte kinderen extra eenzaam door corona: 'Hij kan niet zomaar met iemand spelen'

Gehandicapte kinderen zijn veel eenzamer dan hun gezonde leeftijdsgenootjes en dat wordt door de coronacrisis alleen maar erger. Dat blijkt uit cijfers van Stichting voor het Gehandicapte Kind. Deze week vraagt de stichting hier extra aandacht voor.

Jayden van 8 is gehandicapt. Door zuurstoftekort tijdens zijn geboorte zit hij in een rolstoel. Zijn moeder Samantha vertelt aan Hart van Nederland dat het een eenzaam bestaan is. “Op school heeft hij vriendjes, maar op het moment dat hij in de bus stapt zit hij hier met mij”, vertelt ze. “Hij kan niet zomaar met iemand spelen. Hij heeft daar te veel medische zorg voor. Kinderen uit de buurt willen vijf minuten met hem voetballen, maar dan stoppen ze omdat hij niet zo snel is.”

Niet rolstoeltoegankelijk

Jayden’s hele wereld is beperkt. Hij gaat naar een speciale school en zijn moeder rijdt elke week heel ver om hem naar een speciale voetbalschool te brengen. Ze doet het graag voor haar zoon, maar vindt dat er te weinig plekken zijn die aangepast zijn voor mensen met een beperking. “Wat je hier merkt is dat de speeltuin niet rolstoeltoegankelijk is. Jayden is onwijs gek op voetbal, maar er staat een hoog hek en eentje op kniehoogte. Dan moet ik hem uit de rolstoel eroverheen tillen, de rolstoel eroverheen tillen en als we teruggaan, moeten we hetzelfde doen.”

Henk-Willem Laan, directeur van Stichting voor het Stichting voor het Gehandicapte KindGehandicapte Kind, ziet dat kinderen met een handicap altijd wel eenzaam waren, maar dat dit door corona erger is geworden. “Er zijn hele groepen kinderen die nu altijd binnen zijn, zeker als er sprake is van een kwetsbare gezondheid”, vertelt Laan. “De tijd dat kinderen niet naar school konden, was de ergste. Uit ons onderzoekt blijkt dat 85 procent van de kinderen met een handicap die niet in de directe omgeving naar school gaan geen vriendjes in de buurt hebben.” Volgens Laan kunnen we er wel iets aan doen. “Een klein gebaar helpt. Zeg even hallo of stuur een kaartje. Zwaai, geef een handkusje.”

Gesloten kring

Ook de moeder van Jayden zou dat heel leuk vinden. In de coronatijd vielen al zijn contacten weg. Een tijd waar zijn moeder niet naar terug wil. “Ik ben huiverig om dingen op te zoeken, hij heeft longproblemen. In die periode dat de meeste dingen dicht waren, zaten we 24/7 in huis. Als het sporten weer stopt, heeft hij helemaal geen contact meer”, vertelt Samantha. “Zijn wereld is een gesloten kring. Het zou mooi zijn als gezonde kinderen leren van gehandicapte kinderen en andersom.”