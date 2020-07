Diploma-uitreikingen in voetbaltempels: in corona-tijd kan het

Corona-proof diploma-uitreiking saai? Níet als je dit jaar praktijkonderwijs volgde bij Accent uit Capelle of slaagde op het Amsterdamse IJburgcollege. Als ware topsporters kregen zij woensdag hun diploma’s uitgereikt: in Rotterdamse Kuip en de Johan Cruijff-arena.

Als echte voetballers stonden ze te trappelen van de spelerstunnel in De Kuip of zagen hun portretten voorbij komen op de grote schermen van de Arena.

De voetbalstadions staan al maanden leeg, maar maakte zich vandaag eindelijk weer op voor een echt evenement. Juist vanaf vandaag mochten er bovendien weer mensen bij zijn dan de maximaal 100 die eerder op evenementen mochten komen. ‘Bij ons in de buurt is geen mooiere plek voor een feestje dan De Kuip’, zegt bedenker van de actie en conciërge van Accent Carolyne Bouwens.

Schoolleider Erik Roth is trots op zijn collega’s en leerlingen die mogelijk gemaakt hebben. ‘Wij zijn een praktijkschool met veel leerlingen die heel moeilijk leren en niet op het vmbo terecht kunnen. Een groep die het beste leert door te doen. Maar juist in deze thuiswerkperiode was dat soms lastig. Dat ze dan toch de school verlaten met een diploma vind ik geweldig. Daar past zo’n afsluiting bij. Geweldig!’

Johan Cruijff-arena

Ook in Amsterdam kwamen zo op het idee om het voetbalstadion te gebruiken. Leerlingen van het IJburgcollege kregen hun diploma op de hoofdtribune van de Johan Cruijffarena. ‘Het IJburgcollege wilde na deze heftige coronatijd de leerlingen eens in het zonnetje zetten. We zijn zó trots op ze, zegt schooldirecteur Jolanda Hogewind. ‘Vanuit huis toch je examens halen is niet makkelijk. Er waren bij ons op school natuurlijk ook zorgen over gezondheid van familieleden, of misschien over financien van ouders. En dan toch je diploma halen, dat is gewoon een hartstikke mooie prestatie. Het is bovendien niet zo maar een diploma, maar een heel belangrijke voor je toekomst’.

‘En sinds vandaag versoepelden de maatregelen Zo konden de leerlingen ook hun ouders weer meenemen. Prachtig.’