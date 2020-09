Het CDA wil dat prostitutie in Nederland verboden wordt. De christelijke partij schaarde zich donderdag achter een burgerinitiatief van jongerenbeweging Exxpose, die wil dat betaalde seks strafbaar wordt. Volgens CDA-Kamerlid Anne Kuik wordt het “nu echt tijd om een stap verder te gaan”.

Kuik noemt het hypocriet dat jonge vrouwen uit arme delen van Europa hier in de prostitutie werken, terwijl niemand wil dat zijn of haar dochter op de Wallen komt te werken. “Prostitutie betekent per definitie ongelijkwaardigheid. De meeste prostituees zouden eigenlijk geen seks willen met de man die voor hen staat. Maar het gebeurt toch, omdat er wordt betaald.”

Daarom pleit ze voor een ‘gelijkheidsmodel’, waarbij het kopen van seks bestraft kan worden. Daardoor zouden vrouwelijke prostituees beter worden beschermd.

‘Meer rechten voor sekswerker’

Uit het debat bleek donderdag dat lang niet alle partijen in de Tweede Kamer het daar mee eens zijn. “Ik vind het een heel slecht idee. Dit voorstel stigmatiseert en criminaliseert sekswerkers, terwijl ze het toch al zo moeilijk hebben,” zegt GroenLinks-Kamerlid Niels van den Berge.

GroenLinks vindt juist dat sekswerkers dezelfde rechten zouden moeten krijgen als elke andere ondernemer. “Misstanden aanpakken is in zichzelf een heel goed idee, dat moeten we in alle sectoren doen. Maar dat doe je niet door een beroepsgroep, zoals in dit geval de sekswerkers, te criminaliseren.”

Onderzoek naar andere landen

Ook coalitiepartijen VVD en D66 zien er niets in om betaalbare seks in Nederland strafbaar te stellen, zoals in bijvoorbeeld Zweden nu al wel het geval is. Zij hebben het kabinet wel gevraagd om onderzoek te doen naar de manier waarop andere landen omgaan met prostitutie.

CDA-Kamerlid Kuik is blij dat zo’n onderzoek er komt. “Je moet wel realistisch zijn”, zegt Kuik tegen het AD. “Misstanden en prostitutie zullen blijven bestaan, maar je moet als overheid er wel alles aan doen om het te voorkomen. En vergis je niet, er gebeurt in Nederland nu al heel veel in de illegaliteit.”