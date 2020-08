Belgische toeristen blijven weg uit Zeeland na oranje reisadvies

Zeeuwse hoteliers en horeca-uitbaters hebben de afgelopen dagen veel annuleringen binnengekregen. Belgische toeristen blijven weg nadat België zaterdag het reisadvies voor Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland aanpaste naar oranje.

Vooral in Zeeuws-Vlaanderen is de impact groot, vertelt Patricia de Milliano, uitbater van een hotel-restaurant in het plaatsje Oostburg. “Het is heel erg, want we zijn hiervoor al zo lang dicht geweest. Bij ons komen normaal veel Belgische toeristen. Nu blijven ze weg omdat ze anders bij thuiskomst twee weken in quarantaine moeten.”

De Belgische overheid adviseert vakantiegangers om een coronatest af te nemen na een bezoek aan landen waarvoor een oranje reisadvies geldt en thuis in quarantaine te gaan. Ook bij de VVV Zeeland zien ze dat de Belgische toeristen daardoor op grote schaal afhaken. “Hoe zuidelijker in Nederland, hoe meer de ondernemers daarvan merken. In Zeeuws-Vlaanderen is jaarlijks zo’n 30 procent van de toeristen Belgisch”, zegt Erik van den Dobbelsteen, directeur van VVV Zeeland.

Reisadvies niet terecht

Ondernemer De Milliano begrijpt niet goed waar het Belgische reisadvies vandaan komt. “Het is hier hartstikke veilig en we houden ons in het hotel en restaurant aan alle richtlijnen. Maar door de berichtgeving durven de Belgische toeristen nu niet meer deze kant op te komen.”

Het oranje reisadvies voor Zeeland is waarschijnlijk gebaseerd op de recente opleving van het coronavirus in Goes. Bij de gemeente Sluis vinden ze dat dit weinig zegt over de situatie in Zeeuws-Vlaanderen, aan de andere kant van de Westerschelde. De gemeente zou willen dat de Belgische overheid meer rekening houdt met het actuele beeld per regio.

Tot die tijd is het voor veel ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen hopen dat het toerisme in de streek snel aantrekt. VVV-directeur Van den Dobbelsteen verwacht dat de plekken van de Belgische toeristen komend weekend worden opgevuld mensen die nog weg willen in eigen land. “Zeker met het mooie weer verwachten we veel last-minutes.”