Goeie actie: je margarinekuip is volgende maand roze en wel hierom

Acties voor goede doelen zijn er om te omarmen. Want ze zorgen voor bekendheid en daardoor een stuk meer aandacht (en geld) voor belangrijke projecten. Zo ook onderstaand project.

Wat nog mooi op tafel staat ook.

Boezemvriendinnen

Eén op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. Wist je dat al? Het klinkt als een ver van je bed show, totdat het opeens voor je neus staat. Daarom is het goed om je borsten te leren kennen en ze regelmatig zelf te onderzoeken of te laten onderzoeken (bijvoorbeeld wanneer je het niet vertrouwt of tijdens het bevolkingsonderzoek).

Maar eerlijk is eerlijk, het is niet bepaald een onderwerp dat je even snel aan de eettafel aankaart. Toch zou dat eigenlijk wel moeten. Want hoe meer we het gesprek aangaan, des te meer bewustheid we creëren. En hoe eerder vrouwen in actie komen als ze iets afwijkends voelen.

De eettafel als gespreksstarter

En precies daar wil Becel verandering in brengen. Tijdens de borstkankermaand – in oktober – slaat Becel de handen ineen met Pink Ribbon en lanceren ze een speciale limited edition van je vertrouwde kuip.

De speciale roze verpakking springt van de eettafel af en is zo een goede gespreksstarter. Die kleur doet het natuurlijk sowieso al goed, maar de boodschap die erop staat misschien nog wel meer. Voortaan staat er namelijk een kuip op tafel met de tekst: ‘Leer je borsten kennen’. Beter en duidelijker kan niet, toch? Die kuip is trouwens precies dezelfde als je oude vertrouwde original kuip van 600 gram, hij is er nu dus alleen in een gezellig, roze jasje.

Valt zo lekker op

Ideaal dus om op een toegankelijke en ongedwongen manier het gesprek aan te gaan met de mensen om je heen. Want als je dochter, vriendin of zus wat margarine op haar brood smeert en zich vervolgens afvraagt wat die boodschap nou precies betekent, kun jij haar eens haarfijn uitleggen hoe belangrijk het is dat je goed voor jezelf zorgt. De mannen mogen trouwens ook meeluisteren, want ook voor hen is het hartstikke belangrijk.

Een goed idee, dus. En om alles nog mooier te maken: het merk doneert voor iedere gekochte limited edition-kuip extra geld aan Pink Ribbon. Oftewel: jij smeert, Becel doneert. En zelf doneren kan natuurlijk ook altijd. Maar scan dus eerst de QR-code op de kuip of lees hier – via deze link – meer over het zelfonderzoek van je borsten en de actie. Want je boezemvriendinnen zijn dat waard.