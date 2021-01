De week waar iedereen reikhalzend naar uitkijkt, is eindelijk begonnen. Woensdag wordt verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri als eerste Nederlander gevaccineerd tegen corona. En daarna volgen er natuurlijk spoedig meer. Ondertussen worden de laatste voorbereidingen getroffen.

Sommige ziekenhuizen zijn al bijna zover om de eerste zorgmedewerkers in te enten. De GGD legt ondertussen de laatste hand aan de massa-priklocaties en ook het callcenter voor vragen en afspraken is open. Inmiddels zijn zelfs de eerste uitnodigingen de deur uit.

Het moge duidelijk zijn: Nederland maakt zich op voor een periode van vaccineren. De eerste prik staat nu gepland voor aankomende woensdag. In sommige ziekenhuizen zijn ze al gereed: zo zeggen het Amsterdam UMC en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem tegen Hart van Nederland zo snel mogelijk te willen beginnen.

Eerste prikken in Brabant

De priklocatie in het Brabantse Veghel heeft woensdag namens de GGD de eer om het eerste coronavaccin te prikken. In een oude distributieloods van een supermarktketen zijn ze druk bezig met de laatste voorbereidingen.

Volgens kwaliteitscoördinator Maddy van Lent lopen ze op schema. Ze heeft ervaring met eerdere grootschalige vaccinaties. “Het vaccineren is hetzelfde, de grote uitdaging is de anderhalve meter”, aldus de GGD-medewerker. “Daarom hebben we een grote ruimte nodig en niet een sporthal zoals we gewend zijn.”

Op de priklocatie zullen straks 38.000 zorgmedewerkers een prik krijgen. Directrice Thérèse Claassen van GGD Hart voor Brabant vertelt dat er niet zomaar voor Veghel gekozen is. “De eerste coronabesmetting in Nederland was in deze regio. We hebben het hier heel zwaar gehad maar we kunnen nu ook hier starten met de eerste vaccinatie. Het is heel mooi dat we zo de cirkel rond kunnen maken.”

Uitnodiging en afspraak

Medewerkers van verpleeghuizen zijn bij de GGD als allereerste aan de beurt en hebben dan ook al een uitnodiging in de bus gekregen. Femke is een van de gelukkigen en is “heel blij”. “Kom maar op met die prik!” Ze gaat zich in Arnhem laten vaccineren. “15 januari is het zover, voor mij én mijn man. We werken namelijk beide in hetzelfde verpleeghuis in Doetinchem.”

Diane uit Emmen werkt in een hospice in Hoogeveen en zit ook op de inenting te wachten. “Het is voor mijn eigen gezondheid en natuurlijk voor die van de mensen om mij heen.” Ze heeft haar uitnodiging inmiddels binnen. “De eerste groep mensen is onderverdeeld is in meerdere groepen, ik hoor dan weer bij de tweede groep.”

Zodra ze de afspraak mag maken, gaat Diane dat ook doen. Net als haar collega’s. “Ik werk met zeven anderen, en die gaan allemaal ook!” Nadat de verpleegkundigen zijn ingeënt zijn vervolgens de bewoners van verzorgingstehuizen zelf aan de beurt.

24.000 zorgmedewerkers aangemeld

Bij de GGD hebben zich maandag 24.056 zorgverleners gemeld voor een coronaprik. “De kop is eraf! Vandaag met 24.056 zorgmedewerkers een afspraak gemaakt voor 48.112 vaccinaties”, aldus koepelorganisatie GGD GHOR op Twitter. De levering van het Pfizer/BioNTech-vaccin is genoeg om 225.000 zorgmedewerkers twee keer te prikken.