VIDEO: Vrachtwagen vol varkens gekanteld op druk kruispunt Den Bosch

Een verkeerschaos in Den Bosch vanmiddag. Rond half twee kantelde er op de Bruistensingel een vrachtwagen die vol zat met varkens. Een groot deel van de dieren is daarbij ontsnapt en loopt nu rond op het drukke kruispunt.

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een eenzijdig ongeval. De bestuurder van de vrachtwagen liep een flinke bult op. Hij is ter plekke nagekeken. In de gekantelde vrachtwagen zaten zo’n 180 dieren. Volgens regionale krant Brabants Dagblad waren de dieren op weg naar de slachterij.

Lees ook: Aanhanger kantelt bij Leende, groot deel van de dieren overleeft het niet

Varkens overladen

Bestuurders die het ongeval zagen gebeuren hebben hun auto aan de kant gezet en zijn vervolgens gaan helpen. De varkens liepen alle kanten uit en zorgen voor de nodige chaos. De toegesnelde bestuurders proberen de dieren te vangen en in een andere truck over te laden. Op beelden is te zien hoe sommigen proberen de geschrokken dieren te kalmeren.

Lees ook: Koeien op tournee over de A2 bij Vianen

In de gekantelde vrachtwagen zit ook nog een deel van de dieren. De politie zegt dat er een veearts is opgeroepen om ze na te kijken. Agenten proberen ondertussen het verkeer te regelen. Maar dat is nog een hele opgave door de dieren die overal tussendoor lopen.

Beeld: Reality Photo