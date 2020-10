Bert en Alain lopen 200 kilometer om zich in te zetten voor de toekomst van de horeca

Bijna 200 kilometer: zo lang is de afstand tussen het Gelderse Ruurlo en Den Haag. En het is ook de afstand die horecaondernemers Bert van Zijtveld en Alain Schepers de afgelopen tien dagen hebben afgelegd. Dat doen ze niet zomaar, maar voor het goede doel: om zo kennis en ideeën over de horeca, een van de zwaarst getroffen sectoren tijdens de coronacrisis, aan te bieden aan Rutte.

De laatste etappe begint woensdagochtend rond een schappelijke tijd, het is dan ook geen enorm stuk vanaf het Carlton Hotel in Den Haag naar het Binnenhof. Rond 10.30 uur stappen de heren weer enigszins fris de straat op voor de laatste 1,2 kilometer. Eindstation: het Binnenhof.

Lees ook: Kabinet trekt half miljard extra uit voor coronasteun bedrijven

Boodschappen van de horeca

Het is onderweg niet bij alleen maar wandelen gebleven. Iedere etappe hebben Bert en Alain vijf ontmoetingen gehad met andere ondernemers uit de sector. Allemaal hebben ze een vraag, idee of opdracht voor de minister-president ingesproken. Die bieden de heren vervolgens in compilatievorm aan.

Lees ook: Vrachtwagenchauffeurs dupe van horecasluiting: geen fatsoenlijke toiletten, nergens douchen

“Mark heeft echt tijd voor ons gemaakt”, vertelt Bert na afloop van hun bezoek aan de premier. “We konden onze boodschap goed kwijt. Maar belangrijker: de boodschap die we namens vijftig mensen komen brengen. Een van die wensen was dat hij uit zijn torentje komt en naar buiten komt en dat heeft hij uiteindelijk ook beloofd. Hij gaat in gesprek met de horeca”, zegt Bert. “Mission accomplished”, vult Alain hem aan.