Eindelijk: de verhuizing van het ziekenhuis in Hardenberg is in volle gang!

Het Röpcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg verhuist vandaag naar het splinternieuwe Saxenburgh Medisch Centrum. Het nieuwe ziekenhuis was al een paar maanden klaar, maar door corona moest de verhuizing worden uitgesteld. Zaterdag was het meest complexe deel van de verhuizing. Zo’n tachtig kwetsbare patiënten zijn veilig naar de nieuwe afdelingen verhuisd.

Om de afstand gaat het niet. Het oude en nieuwe ziekenhuis liggen naast elkaar en de patiënten zullen worden vervoerd door een gang. De verhuizing is wel heel precies getimed: de bedden met patiënten worden tot op de minuut nauwkeurig door de gang heen gestuurd. Het is niet de bedoeling dat teveel mensen elkaar tegenkomen, uiteraard in verband met corona. De nieuwe afdelingen moeten wel direct goed functioneren.

Techniek in het ziekenhuis

Aan de techniek zal het niet liggen. Het Saxenburgh Medisch Centrum zit boordevol nieuwe snufjes en zorgontwikkelingen. “Er is allemaal nieuwe apparatuur aangeschaft,” vertelt bestuurder Wouter van der Kam.

Hij wijst achter zich naar een enorme badkuip met een ietwat vreemde vorm. “Dit is een bevalbad, dat vastzit in de verloskamer. Belangrijk, omdat vanuit de eerstelijns verloskundigen is gezegd: ‘er willen steeds meer mensen bevallen in bad.'” Het blijft overigens niet bij de simpele toepassingen zoals een bad. Ook de bekende apparatuur zoals bijvoorbeeld MRI-scans en CT-scans zijn aanwezig.