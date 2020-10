Venlo likt wonden na historische nederlaag tegen Ajax: 'Liefde voor de club niet minder'

Venlo likt de wonden een dag na de historische nederlaag tegen Ajax. De Amsterdammers wonnen zaterdagavond in het Venlose stadion De Koel met een monsterscore van 0-13 van VVV-Venlo. Het is de grootste zege ooit in de Eredivisie.

Ondanks de enorme nederlaag, blijft de supportersvereniging positief. VVV kon zelfs tijdens de wedstrijd al reageren met humor. Tekst gaat verder onder tweets.

Marcel Janssen van supportersvereniging D’n Twellefde Man vertelt aan Hart van Nederland. “Ajax is een team waarvan je niet per se verwacht te winnen. Je hoopt natuurlijk wel op een puntje. Maar het is zeer teleurstellend dat we met 0-13 van ze verliezen.”

‘Liefde voor de club niet minder’

Op de dag af tien jaar na PSV tegen Feyenoord, dat eindigde in een pijnlijke 10-0, haalde het elftal van trainer Erik ten Hag met maar liefst 13 doelpunten uit naar een ontstellend zwak VVV-Venlo.

Janssen: “Direct na de wedstrijd zijn de reacties natuurlijk gebaseerd op emoties. Maar na er een nachtje over geslapen te hebben zijn we vooral bezig met hoe we de spelers een hart onder de riem kunnen steken. De liefde voor de club blijft, die wordt er niet minder op.”

Trots op alle positieve berichten die ik vandaag voorbij zie komen van onze supporters. Op app, Twitter en FB. Van teleurstelling naar blik vooruit. #wearevvv….. — mjan802 (@mjan802) October 25, 2020

Eredivisierecord, maar geen clubrecord

Ajax verbeterde het eigen stokoude doelpuntenrecord in Eredivisie. De club uit de hoofdstad verpletterde bijna 50 jaar geleden, op 19 mei 1972, Vitesse met 12-1. De Amsterdammers vierden net geen clubrecord. Op 3 oktober 1984 waren ze met 14-0 te sterk voor Red Boys Differdange uit Luxemburg.

