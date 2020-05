Schattig: stokstaartje in Beekse Bergen bevallen van jonkies

Naast dat het een nieuwsgierig diertje is, is het ook nog eens schattig: het stokstaartje. Liefhebbers van deze kleine Afrikaanse dieren kunnen hun hart ophalen. In de Beekse Bergen zijn er namelijk vier geboren! En vandaag lieten ze zich voor het eerst zien.

Drie weken geleden deelde het dierenpark een foto van een drachtig stokstaartje. Toen deden ze al een kleine voorspelling, dat het vier jonkies zouden worden. En gelijk hadden ze!

Stokstaartje bevallen, kroost naar buiten

Inmiddels is de moeder dus bevallen van vier vrolijke stokstaartjes. De diertjes zijn inmiddels ook al een kijkje in de buitenlucht komen nemen. Daar heeft de Beekse Bergen nu beelden van online gezet.

Onder de post van het dierenpark reageren veel mensen heel enthousiast. Ook zijn er al bezoekers geweest die foto’s van de jonge dieren hebben weten te maken. Die worden volop gedeeld onder de video.

Vanaf maandag is het park weer open voor alle bezoekers. Sinds 15 mei was het al geopend voor abonnementhouders en gasten van Safari Resort. Wie de stokstaartjes dus zelf wil bewonderen, maar geen abonnement heeft of gast is, moet dus nog één nachtje geduld hebben.