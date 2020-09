Gezellig samen een avondje series bingewatchen? Nou nee, zegt een op de vijf Nederlanders

Een drukke dag, een haastige vooravond…en dan eindelijk samen onderuit op de bank, jullie favoriete serie kijken op Videoland of Netflix. Even helemaal tot rust komen. Voor veel Nederlanders een bekend tafereel. Maar niet iedereen geniet er evenveel van. Maar liefst een op de vijf Nederlanders zelfs helemaal niet.

Dat blijkt uit een onderzoek van VPNdiensten.nl. Die hebben 1078 Nederlanders met een relatie bevraagd over hun voorkeuren bij het kijken van series. 21 procent zegt zich te ergeren aan zijn of haar partner wanneer ze samen een serie opzetten. Van alle ondervraagden kijkt een derde zijn of haar favoriete serie het liefst alleen.

Te veel series bingewatchen

Vrouwen irriteren zich even vaak aan hun partner dan andersom, maar zij zitten veel liever alleen voor de buis: 34 procent, tegenover 24 procent bij de mannen. Het probleem zou volgens het onderzoek kunnen liggen aan te veel bingewatchen: 16 procent van de respondenten vindt namelijk dat zijn partner te vaak- en/of te lang naar series kijkt.

Ook voordat er überhaupt één minuut van een serie is gekeken, irriteren sommige Nederlanders zich aan hun partner. 7 procent vindt het vervelend dat de ander altijd degene is die de serie uitkiest. Andere grote bronnen van ergernis zijn bijvoorbeeld in slaap vallen tijdens het kijken of het kraken van zakken etenswaren.

En wie er in Nederland dan het meeste ruzie hebben over het gebruik van een streamingdienst? Dat zijn de Limburgers.