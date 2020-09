Schoonmakers Schiphol vrezen voor baan en komen in actie: 'Minder reizigers, maar de vierkante meters blijven hetzelfde'

Bijna tweehonderd schoonmakers en vakbond CNV en FNV kwamen op Schiphol samen om hun ongenoegen te uiten. De luchthaven wil minder schoonmakers inzetten omdat er minder reizigers zijn, maar de schoonmakers vinden dat de bezuinigingen moeten stoppen en vrezen dat naast hun baan ook de hygiëne op de luchthaven verdwijnt.

Momenteel zijn er driehonderd schoonmakers werkzaam bij de luchthaven. Eén van hen is Glenn Brunius. De schoonmaker is al 21 jaar in dienst bij Schiphol en voelt de bui al hangen: “Vorige week hebben we een brief ontvangen dat zeventig mensen weg moeten. Ik ben erg verbaasd. Natuurlijk zijn er minder reizigers, maar de vierkante meters blijven hetzelfde. In het begin van de coronacrisis waren we nog belangrijk en een vitaal beroep.”

Lees ook: Schiphol lijdt verlies van 246 miljoen, schrapt honderden banen

Voorspeld massaontslag

Herrie Hoogenboom, bestuurder van FNV Schoonmaak, zet zich in voor de schoonmakers. Samen met vakbond CNV riep de FNV werknemers op om massaal te komen protesteren. Eerder werden tijdens de lockdown al alle uitzendkrachten weggestuurd en tijdelijke contracten niet verlengd. Na dit voorspelde massaontslag zouden er in totaal bijna vierhonderd schoonmakers zonder werk komen te zitten.

Volgens Hoogenboom gaat het protest niet alleen om het behoud van banen, maar ook om de volksgezondheid: “Dit is belangrijk voor heel Nederland,” aldus de vakbondsbestuurder. Hij pleit ervoor dat er er juist meer schoongemaakt wordt, niet minder.

Meer geld per passagier aan schoonmaak

“Minder passagiers leidt logischerwijs tot minder intensief gebruik van de luchthaven en daarmee dus tot minder vervuiling, vertelt een woordvoerder van Schiphol aan Hart van Nederland. “Wij hebben veel waardering voor de inzet van het schoonmaakpersoneel, zeker in deze tijd waarin hygiëne zo belangrijk is. Daarom geven wij nu ook meer geld per passagier uit aan schoonmaakwerkzaamheden.”