Rotterdammers komen in verzet tegen bouw groot hostel in hun achtertuin

De Rotterdamse Albert (84) en Corry (88) Rollé maken zich grote zorgen over de komst van een groot hostel achter hun woning aan de Boomgaardsstraat, een zijstraat van de drukke Witte de Withstraat. Nu hebben ze nog uitzicht op een kleine binnenplaats met wat groen. Maar als de bouw van het hostel doorgaat kijken ze binnenkort tegen bakstenen en glas aan. En daar hebben ze absoluut geen zin in, vooral niet omdat ze al met veel plezier bijna 50 jaar op die locatie wonen.

Achter hun woning staat nu nog een pand aan de Eendrachtsstraat, bewoond door studenten. Maar dit pand moet plaats gaan maken voor een veel groter gebouw, waar een hostel in komt te zitten. In dit hostel is plaats voor 115 slaapplekken. De achterkant van het gebouw komt veel dichterbij de woning van Albert en Corry te staan dan in de huidige situatie: op slechts twee meter afstand van hun slaapkamerraam. In totaal moet het nieuwe pand achttien meter hoog worden, tegen dertien nu.

“We wonen hier nu al zo lang zo prettig en nu komt dat bij ons terecht”, vertelt Corry geëmotioneerd aan Hart van Nederland. “Nou, dat vind ik niet leuk meer hoor. Ik heb er echt verdriet van. Ik kan echt wel janken.” Haar man Albert vult aan: “Je moet hopen dat het niet doorgaat. Ik kan het me niet voorstellen dat dat kan.”

Geen zon meer

Ook buurman Rob Grauwmeijer is niet te spreken over de gang van zaken. “Ik ben bang dat ik door de komst van dit pand nooit meer zon in mijn achtertuin krijg. Ook het daglicht in mijn woning vrees ik voor. En dan heb je ook nog de bouwsteigers en het puin en stof in je tuin, wanneer ze aan de slag gaan.” Rob heeft een bouwkundige achtergrond en vreest dat de sloop en bouw zeker anderhalf jaar in beslag gaan nemen.

Zelf is Rob niet tegen verandering, maar dan moet het wel passen. “Ik ben niet tegen nieuwbouw, als ze de contouren van de bestaande bouw volgen vind ik het prima. Maar ik wil niet dat er een enorme kast van 20 meter diep en 18 meter hoog in een klein gat wordt geschoven.”

Hij heeft samen met andere bewoners bezwaar ingediend tegen de verleende vergunning. Ook heeft hij een zogeheten voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank. Als die toegewezen wordt, dan mag de bouw niet beginnen tot de vergunning definitief is toegewezen.

Cavern snapt zorgen

Vastgoedmaatschappij Cavern, die de plannen voor het hostel wil realiseren, zegt in een reactie de zorgen van de omwonenden te snappen. Ze wil eventuele overlast in de toekomst zo veel mogelijk voorkomen door goede afspraken te maken met de exploitant van het hostel.

Ook zegt het bedrijf tegen Hart van Nederland graag in gesprek te willen gaan met omwonenden. Maar voordat zo’n gesprek gaat plaatsvinden, wil Cavern eerst de lopende procedures afwachten. Ze verwacht binnen een paar maanden met de bouw te kunnen beginnen. Hoe lang de werkzaamheden gaan duren, is op dit moment nog niet duidelijk.