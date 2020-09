Rijstmerk Uncle Ben's krijgt nieuwe naam vanwege 'racisme'

Ook het welbekende rijst- en sauzenmerk Uncle Ben’s gaat van naam en uiterlijk veranderen. Levensmiddelenfabrikant Mars, waar het merk onder valt, schrapt het logo waarop een donkere, vriendelijk lachende oude man te zien is. De naam zelf zal worden aangepast in ‘Ben’s Originals’.

De verandering komt omdat sommige mensen het huidige merk als racistisch ervaren. ‘Uncle’ was een gebruikelijke bijnaam voor oudere mannelijke slaven of bedienden in het zuiden van de VS. Eerder is ook het pannenkoekenmerk Aunt Jemima, dat valt onder Quaker Foods, uit de schappen verdwenen vanwege dezelfde reden.

Het vernieuwde merk moet vanaf volgend jaar in de winkels te vinden zijn.

