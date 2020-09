Eén jaar na het gezinsdrama in Dordrecht: Wendell schoot zijn vrouw en twee dochtertjes dood

Vandaag is het precies een jaar geleden dat zich in Dordrecht aan de Heimerstein een gezinsdrama voltrok. Politieman Wendell C. maakt die dag aan het begin van de avond een einde aan het leven van zijn ex-vrouw Maryori. En aan dat van zijn kinderen Nicolle (12) en Naiomy (8).

Na deze verschrikkelijke daad legde hij de hand aan zichzelf. De kinderen en hun vader overlijden ter plekke. Moeder Maryori vecht voor haar leven, maar overlijdt later die avond in het ziekenhuis in Rotterdam.

Lees ook: Minuut stilte op voetbalclub van vermoorde Nicolle en Maryori

De Rijksrecherche komt tot de conclusie dat de politieman wegens relationele problemen zijn vrouw en kinderen om het leven bracht met zijn dienstwapen. Maryori en Wendell stonden op het punt te gaan scheiden. Maar niets wijst erop dat het een vechtscheiding was. Of dat het feit dat ze uit elkaar gingen hem tot deze afschuwelijke daad zou kunnen brengen.

Groot gemis

Een jaar later is Margarita Gressmann, de moeder van Maryori en oma van Nicolle en Naiomy, nog altijd niet aan rouwen toegekomen. Het gemis is groot. Ze wordt vaak nog overvallen door verdriet als ze weer beseft dat haar dochter en kleinkinderen echt niet meer terugkomen. Ze vindt het fijn dat er woensdagmiddag een gedenkteken onthuld wordt in het Oostkilpark in Dordrecht. “Zo hebben de andere kinderen, vriendjes en vriendinnetjes van de meisjes, iets om naartoe te gaan.”

Lees ook: Honderden mensen bijeen na gezinsmoord in Dordrecht

Voor haar is de grote vraag nog altijd hoe het mogelijk is dat haar ex-schoonzoon zijn dienstwapen na werktijd mee naar huis kon nemen. Om er vervolgens zijn gezin ermee dood te schieten. Volgens mevrouw Gressmann kampte hij met een Posttraumatisch Stress Syndroom (PTSS). Zij vindt het belangrijk dat deze vreselijke gebeurtenis de eerste en laatste keer is dat in Nederland een politieman in een dergelijke toestand met zijn dienstwapen z’n gezin kan doodschieten. Volgende week dinsdag heeft zij samen met haar advocaat een gesprek met het Openbaar Ministerie hierover.