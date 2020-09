Politie Nieuwegein zoekt man die 12-jarig meisje vraagt haar blote voeten te laten zien

De politie in Nieuwegein heeft donderdag 17 september een wel heel opmerkelijke melding binnengekregen. Een man van rond de 18 jaar toonde ongebruikelijke aandacht voor de voeten van een twaalfjarig meisje. Het incident vond plaats rond 17.00 uur op de Symphonielaan in de wijk Zuilenstein.

Het meisje werd daar aangesproken door de man, die vroeg of ze haar ontblote voeten wilde tonen. Nadat ze op zijn verzoek was ingegaan, fietste de man weg over de Sweelincklaan, mogelijk richting winkelcentrum Cityplaza.

Signalement

De politie komt graag achter de identiteit van de onbekende man. Het signalement: de man heeft een getinte huidskleur, is rond de 18 jaar oud, heeft bruine krullen en droeg een korte broek en een wit t-shirt.

Wie tips heeft over de zaak, of getuige is geweest van het voorval, mag contact opnemen met de politie. Dit kan via 0900 – 8844 of via het tipformulier.