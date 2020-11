Organisator Haags coronafeest: 'Ik had maar vijf mensen uitgenodigd, er kwamen er vijftig!'

De organisator van het omstreden ‘coronafeest’ dat afgelopen nacht met veel politievertoon moest worden gestopt, zegt tegen Hart van Nederland dat het helemaal niet de bedoeling was zo veel mensen binnen te hebben. De aan de 1e Lulofsdwarsstraat in Den Haag woonachtige Mexicaan was van plan een klein afscheidsfeestje te organiseren voor wat vrienden, omdat hij binnenkort weer terugkeert naar het Noord-Amerikaanse land.

Hij wil niet voor camera vertellen wat er is gebeurd, maar doet wel anoniem zijn verhaal tegenover onze verslaggever. Er waren maar vijf vrienden door hem uitgenodigd. Maar die vrienden nodigden allemaal weer andere vrienden uit. Daardoor werd het veel te druk in de 80 m2 grote woning. In totaal waren er zo’n vijftig mensen binnen. De politie heeft twee van hen aangehouden.

Buurman boos

De organisator kijkt niet bepaald terug op een geslaagde avond. Hij zegt enorm van de situatie te balen. Andere buurtbewoners stonden ook even vreemd te kijken toen ze alle tumult in de buurt meemaakten. “Ik hoorde een hoop politie, en ben gaan kijken. Ik vind het onverantwoordelijk. Geen woorden voor”, zegt een van hen.

De buren hebben uiteraard ook het nodige meegekregen van het coronafeest. Een buurman zegt ‘s nachts gelukkig niks te hebben gehoord. Maar toen hij wakker werd en het nieuws vernam, werd hij toch wel even flink boos. “Alles boven de dertig mensen vind ik al opmerkelijk genoeg. Ik kén niet eens meer dan dertig mensen in mijn leven! Kom op zeg. Ik doe al negen maanden mijn focking best om dit goed te laten gaan. Zodat we ooit, op een gegeven moment weer normaal kunnen doen. De mensen verpesten het voor de hele samenleving!”

Een strenge straf zou deze buurman dan ook niet verkeerd vinden. “Voor dit soort mensen had ik nog wel die 350 euro boete in stand willen houden. Dat soort mensen verdienen het gewoon. Het is al negen maanden hartstikke duidelijk. Even niet meer dan vijf mensen bij elkaar. Oké, nog even twee mensen. Zo moeilijk is het toch niet?”

