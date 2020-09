De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN) heeft op haar website gemeld dat de school de rest van de week is gesloten, omdat een leerling van de middelbare school positief is getest op corona. De 1350 leerlingen en hun ouders zijn via een e-mail op de hoogte gebracht.

“Vanwege een positief geteste leerling zullen de lessen van woensdag 9 t/m vrijdag 11 september vervallen,” zo valt te lezen op de website. Woensdag wordt er geen les gegeven, vanaf donderdag kunnen lessen online worden gevolgd.

Klasgenoten en docenten in quarantaine

Maandagavond werd duidelijk dat één van de scholieren besmet was met het corona virus. Klasgenoten en de mentor moesten dinsdag al thuisblijven en lieten zich vanwege klachten ook testen. De GGD heeft vervolgens besloten dat behalve de klas ook een deel van de leraren in quarantaine moet, omdat die in contact waren geweest met de klas.

De school voor vmbo, havo en vwo heeft in totaal zo’n 1350 leerlingen. Het gebouw van de school is wel toegankelijk, dus leerlingen die boeken in hun kluisje hebben liggen, kunnen deze gewoon ophalen.