Mooie beelden vanuit het Gelderse Nijkerk dinsdagavond. Buurtbewoners zetten – bijna letterlijk – de schouders eronder om een ballonvaarder naar een goede landingsplek te helpen. Er gingen meerdere luchtballonnen de lucht in. De meeste lukte het om een luchtlaag te vinden waar wat wind stond. Deze ene ballonvaarder had pech en kon geen hoogte meer maken.

Omwonenden verzamelden zich snel en tilden de ballon naar een veilig terrein om te landen. Buurtbewoner Edwin Broertjes was net klaar met eten toen hij de luchtballon zag zakken. “Ik ben toen maar een rondje gaan wandelen, want het was wel duidelijk dat ‘ie ergens in de wijk zou gaan landen.”

Volgens Edwin raakte het gevaarte geen daken van huizen en kwam hij ook over de lokale supermarkt gevlogen, gelukkig net zonder aanvaring. Het leek er even op dat een touw van de ballon bleef haken achter een boom. “Dat heb ik toen snel losgemaakt.”

Luchtballon hangt stil

Monique Hoogeslag, woordvoerster branchevereniging voor luchtvaart zegt tegen Hart van Nederland dat de wind wegviel, waardoor de luchtballon een tijd lang boven Nijkerk stil bleef hangen. Hij is toen op verschillende hoogtes, in verschillende luchtlagen op zoek gegaan naar wind. Toen dat niet lukte heeft de piloot een plan B bedacht. “Hij zakte tot een veilige hoogte, daar is een aantal passagiers op aanwijzingen van de gezagvoerder uitgestapt een gaan duwen. Daar hebben ook buurtbewoners mee geholpen.”

Van paniek of gevaar was volgens Hoogeslag geen sprake. Aan het eind stond iedereen gelukkig gezond en wel op de grond.