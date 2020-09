'Slapende' klant van kroeg in Waalwijk overlijdt: 'We kregen hem niet wakker'

“Ik heb de afgelopen dagen alles vol verbazing ondergaan”, zegt Monique Raaijmakers van The Soul Kitchen in Waalwijk. En dat is ook niet heel gek. De Brabantse kroegeigenaresse heeft een stormachtige vier dagen achter de rug, nadat afgelopen weekend een klant bij haar kroeg kwam te overlijden.

Rond 01.30 uur ‘s nachts kwam een man het café van Monique binnen. “Ik zag direct: die had al voldoende genuttigd”, aldus Monique. Ze besluit hem binnen te laten, omdat het een rustige avond is, en laat hem zijn gang gaan. De 31-jarige man uit Kaatsheuvel bestelt een drankje en krijgt dat ook van Monique. Gekscherend zegt Monique nog tegen een bekende: “Die blijft niet lang zitten”, maar dat verliep anders.

In slaap

Nog voor hij zijn drankje krijgt uitgeserveerd, neemt de man plaats aan het einde van de bar. Daar valt hij al snel in slaap. “Omdat het zo rustig was en hij er al vermoeid uitzag, zei ik nog: ‘Laat hem maar even.’ We hebben af en toe gekeken of het nog goed met hem ging, maar zo’n jonge kerel ga je natuurlijk niet iedere vijf minuten checken.”

Een uur later wil Monique de kroeg sluiten, en is het dus ook voor de slapende klant tijd om te vertrekken. “Hij zat er wel in een rare houding bij, hij was verder onderuit gezakt. We kregen hem niet wakker, een paar sterke mannen hebben hem toen vervolgens van de barkruk getild.”

De mannen willen hem in de zaak neerleggen, maar Monique wil dat ze hem buiten neerleggen. “Hij heeft frisse lucht nodig!”, roept ze. Ze checken: op dat moment heeft de man al een zwakke pols. Monique begint zich zorgen te maken. Eenmaal buiten belt Monique op de hoek van de straat 112. Politie en ambulance arriveren en de reanimatie kan starten. Maar alle moeite blijkt voor niets: de man komt te overlijden.

Grootste angst

Monique zit nog tot half zeven in haar zaak, in afwachting van de politie die druk bezig is met onderzoek. Moniques grootste angst is dat ze de polsslag misschien niet goed gevoeld hebben en de man ín haar zaak is komen te overlijden. Maar daar kan de lijkschouwer geen uitsluitsel over geven. “Nu moet ik het onderzoek afwachten.”

Tot haar verbazing krijgt Monique maandagochtend een telefoontje van de gemeente Waalwijk. Haar zaak moet twee weken dicht omdat er iemand bij haar voor de deur is overleden. Dat snapt Monique, maar volgens haar laat de burgemeester zich tegenover regionale media wel erg pittig uit.

Er zou onrust zijn ontstaan door de hele situatie, ‘een ernstige verstoring van de openbare orde’, en daarom moet de tent dicht. “Ik heb in het verleden wel eens boetes gehad. Terecht hoor, zeg ik erbij. Dan stond er dertig man buiten herrie te maken tijdens het roken, bijvoorbeeld. Maar dat er deze keer onrust is ontstaan is echt onzin. En wat had ik moeten doen? Hem verder de straat op moeten slepen zodat hij niet bij mij voor de deur zou sterven?” Monique zegt zelfs nog buren te hebben gesproken die zich in het verleden kritisch over haar zaak hebben uitgelaten, maar niemand heeft iets meegekregen van de onrust.

Schuldgevoel

Monique is nog steeds ontdaan als Hart van Nederland haar spreekt. Ze heeft een groot schuldgevoel: “Hij was net zo oud als mijn zoon. Ik zou de tijd maar wat graag terug willen draaien, dan had ik hem nooit zo lang laten slapen. Ik heb een heel harde les geleerd.”

Voor nu zit er voor haar niks anders op dan het politieonderzoek en de sluiting af te wachten. Het hele voorval is haar in ieder geval niet in de koude kleren gaan zitten: “Als ze me na die twee weken sluiting nog langer dicht laten, dan denk ik dat ik per direct stop met The Soul Kitchen.”

De politie heeft de zaak in onderzoek en zegt vooralsnog niet uit te gaan van een misdrijf. Wie tips heeft mag bellen naar 0900 – 88 44.