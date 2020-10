Voor sommige Rotterdammers is het even vreemd opkijken: in plaats van de gebruikelijke duiven, merels of kraaien, kan er ineens een grote witruggier op de dakgoot zitten. Er is er namelijk eentje uit Diergaarde Blijdorp weggevlogen. De gier mag er misschien groot en afschrikwekkend uitzien, hij is ongevaarlijk.

Een woordvoerder van de dierentuin laat aan Hart van Nederland weten dat de gier, samen met andere vogels, iedere dag even een vrije ronde mag vliegen. Zo kunnen de dieren even de vleugels strekken. Normaliter keren ze na de ronde gewoon terug, maar deze vreemde vogel had andere plannen en vloog de wijk naast de dierentuin in.

Vogelspotters

Verschillende bewoners hebben hem in de omgeving gezien. En dat is voor sommigen natuurlijk een gekke gewaarwording. Een witruggier heeft een gemiddelde spanwijdte van ruim twee meter en is dus een opvallende verschijning.

Heeft iemand enig idee wat voor vliegende dinosaurus dit is? pic.twitter.com/izSMdTgvSJ — Robbert Coenmans (@rcoenmans) October 6, 2020

De Diergaarde benadrukt dat de gier niet gevaarlijk is, temeer omdat het een aaseter is en dus geen jager. Ook verzoeken medewerkers van de dierentuin mensen om het dier met rust te laten. Dan is de kans het grootst dat hij snel weer terugkeert. Hoogstwaarschijnlijk zal dat sowieso niet lang meer duren, want de dierentuin verwacht dat wanneer hij honger begint te krijgen, vanzelf weer terugkeert.

De witruggier komt van nature voor in Afrika. Vroeger was het een veel voorkomende vogel, maar tegenwoordig is zijn status ‘ernstig bedreigd’.

Beeld: Video Duivestein