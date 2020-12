Vader vermoedelijk dader bij gezinsdrama Amsterdam, gezin was in beeld bij jeugdinstellingen

Bij het gezinsdrama gisteren in een woning aan de Eerste Atjehstraat in Amsterdam, is de 52-jarige vader hoogstwaarschijnlijk de dader. Hij heeft vermoedelijk eerst zijn 14-jarige dochter omgebracht en daarna de hand aan zichzelf geslagen. “Dat is een van de scenario’s op dit moment,” bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Maandagmiddag werd het tweetal dood aangetroffen in de woning. Vermoedelijk zijn zowel vader als dochter omgekomen door een vuurwapen. Volgens de politie ging het toen al om een incident in de relationele sfeer. Er werd ook een afscheidsbrief aangetroffen. Er zijn geen aanwijzingen dat er meer personen bij het drama zijn betrokken.

Op de radar bij jeugdinstellingen

Het gezin uit Amsterdam stond ook op de radar bij diverse jeugdinstellingen. De Kinderbescherming zegt tegen Hart van Nederland het gezin te kennen. “Wij hebben daar onderzoek gedaan. Dat zijn wij verplicht op het moment dat melding komt. Ik kan niet zeggen van wie die melding afkomstig was,” aldus een woordvoerder.

Ook bij de Jeugdbescherming Amsterdam was het gezin in beeld. “De dochter was inderdaad bekend bij ons. We zijn betrokken bij het gezin en we zijn enorm uit het veld geslagen door deze afschuwelijke gebeurtenis,” zegt een woordvoerder van de organisatie.

Bij de woning zijn inmiddels bloemen neergelegd en er worden kaarsen gebrand.