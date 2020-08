Ze gaan als ware broodjes over de toonbank: elektrische steps, eenwielers met een accu en elektrische skateboards. Maar wat veel kopers niet weten, is dat ze hartstikke verboden zijn op de openbare weg. En dat moet veranderen vindt een club enthousiastelingen. Dus wordt er zaterdag rondgereden door Den Haag.

“Loop maar eens een MediaMarkt binnen en je ziet ze liggen”, zegt Nelson Hillebrand tegen Hart van Nederland. Hij is organisator van de demonstratie. “Maar pas als de boete binnen is, merken mensen dat het illegaal is om er mee op de openbare weg mee te rijden.”

‘Nederland loopt achter’

Nelson vindt dat Nederland enorm achterloopt als het om de zogenoemde e-mobiliteit gaat. “Ga de grens maar eens over. In België of Frankrijk, daar mag het wel”, weet hij. Ons land heeft als een van de laatste landen in Europa nog geen toestemming gegeven om de weg op te mogen met kleine elektrische voertuigen.

Met drie anderen heeft de enthousiasteling daarom het idee opgevat om er serieus werk van te maken om daar verandering in te brengen. Zelf noemen ze de apparaten ‘Licht Elektrische Voertuigen’, of kortweg een LEV. Wat Nelson betreft worden die zo snel mogelijk gelegaliseerd. Ook moet de wetgeving duidelijker, vindt hij.

Lees ook: Ouders weten vaak niet welk elektrisch speelgoed de weg op mag

Demonstratie en toertocht

En dus wordt er zaterdag geprotesteerd in Den Haag. “Het moet echt een positieve demonstratie worden”, aldus Nelson. Hij verwacht zeker 200 deelnemers. Vanaf het middaguur trok een bonte stoet van e-steps, eenwielers en skateboards vanaf het Malieveld door het centrum van de Hofstad.

Eindbestemming is het Buitenhof. Daar volgt nog een kort programma in met Tweede Kamerleden, tech-deskundigen en influencers. Dit alles in de hoop om bij minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat meer voor elkaar te krijgen.

‘Vertraging door stint’

“We krijgen maar geen duidelijkheid”, legt Nelson uit. “Ons vermoeden is dat dat te maken heeft met de stint.” In oktober 2018 sloeg zo’n elektrische bakwagen op hol waarna het voertuig door gesloten spoorbomen heenreed en voor een aanrijdende trein kwam. Vier jonge kinderen die in de roze stint zaten, overleefden de klap niet.

Bijna twee jaar later is nog altijd niet duidelijk hoe het tragische ongeluk precies kon gebeuren. De minister stelde na de crash een rijverbod in voor de stint. “Omdat dat zo’n zwaar dossier is voor haar, stelt ze een besluit over deze voertuigen ook maar uit”, denkt Nelson.

Lees ook: OVV concludeert: niet alleen veiligheidsproblemen met de stint

Volgens hem zijn er genoeg voorbeelden waarom een LEV een uitstekend vervoersmiddel is en daarmee legaal de weg op zou moeten kunnen. “Zelf woon ik bijvoorbeeld in Rotterdam. Ik zou naar mijn werk in Amsterdam meerdere bussen en metro’s moeten nemen. Met mijn LEV scheelt de rit me iedere dag nu anderhalf uur!”

Nu geen verzekering

Naast efficiëntie is het de demonstranten vooral te doen om de veiligheid. “We willen gewoon een verzekering af kunnen sluiten. We hebben zelfs met de Bond voor Verzekeraars om de tafel gezeten, en die willen ons dolgraag verzekeren”, aldus de organisator. Maar daar is dus eerst nieuwe wetgeving voor nodig.

Lees ook: Verzekeraars waarschuwen: gebruik van elektrische step is een risico

Om hun demonstratie en toertocht kracht bij te zetten, zijn ze een petitie gestart. De teller staat inmiddels op ruim 16.500 handtekeningen, maar ze zijn er nog niet. “We hopen snel de 40.000 te bereiken”, zegt Nelson. Bij dat aantal moet de Tweede Kamer namelijk de petitie bespreken.

In een reactie aan Hart van Nederland laat het ministerie weten dat er wordt gewerkt aan “een breder toelatingskader voor de categorie licht elektrische voertuigen”. In het najaar zal de minister een “eerste schets” aan de Tweede Kamer sturen van “de wijze waarop ze zo’n toelatingskader wil inrichten”. Van Nieuwenhuizen is zaterdag zelf niet aanwezig bij de demonstratie.