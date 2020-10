Thibaud en Frank schieten te hulp in coronatijd en helpen teler van 10.000 kilo pompoenen af

Nederlanders met het hart op de goede plaats: Thibaud en Frank van Breda Maakt Mij Blij zetten zich nu al een paar maanden in voor de samenleving door mooie initiatieven te ondersteunen of door Nederlanders in nood te helpen. Hart van Nederland zocht ze op voor de serie Hart Voor Elkaar.

Was het een paar maanden geleden nog een bloemenkweker, nu zijn het nonnetjes en een pompoenteler uit Groesbeek. Laatstgenoemde zit met 10.000 kilo pompoenen in zijn maag, en om ze niet verloren te laten gaan helpen Thibaud en Frank hem nu van zijn voorraad af. De actie begint maandag.

Nieuwe acties te over

Al sinds het begin van de crisis helpen Frank, Thibaud en hun vrienden gedupeerden van corona. De eerste acties zijn inmiddels afgerond, maar aan projecten geen gebrek. “We hebben tot het einde van het jaar acties in de planning! Mede door eerdere reportages, zoals bij Hart van Nederland, hebben we veel reacties gekregen. We merken dat de mensen de positieve verhalen die we ondersteunen erg waarderen!”

Bij de pompoenactie kunnen geïnteresseerden, net als de vorige keer bij de gladiolen, contact opnemen met de jongens via Facebook of Instagram. Pompoenen afhalen gaat mogelijk zijn vanuit meerdere afgiftepunten door het land, en op reservering. Uiteraard moeten alle coronamaatregelen daarbij in acht worden genomen, dus de reserveringen werken bijvoorbeeld met tijdsvakken.

