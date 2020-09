Gaan de beroemde salonboten uit Amsterdam binnenkort ten onder?

Eigenaren van de prachtige klassieke salonboten die je zo nu en dan in onze hoofdstad kunt zien varen, zitten met de handen in het haar. Door corona hebben ze al weinig omzet, maar met de huidige regelgeving dreigen ze nu echt ten onder te gaan. Voor nu lukt het nog, maar het beleid van de gemeente Amsterdam werkt niet mee.

Sterker nog: door lotingen die plaats moeten gaan vinden, dreigen ze hun vergunningen voor rondvaartboten kwijt te raken. Tommy van Riet is de voorzitter van de Verenigde Rederijen Amsterdam en maakt zich grote zorgen. Samen met hem 41 aangesloten rederijen. Sommige van hen varen al tientallen jaren, maar nu kunnen gelukszoekers met de vergunningen aan de haal gaan.

Boten soms wereldberoemd

De gemeente ziet graag nieuwe regels voor rondvaartboten doorgaan. En daar is al lange tijd geruzie over. Van Riet: “Ze willen dat vanwege de drukte die soms op de grachten kan ontstaan. Maar dat zijn maar een paar weekenden per jaar! Dan kun je die nieuwe regels niet voor heel het jaar instellen.”

Hij legt uit dat je als gemeente mag werken met een open of een gesloten markt. In Amsterdam is voor dat laatste gekozen. Dan moeten vergunningen om de zo veel tijd worden verloot. In dit geval om de tien jaar. De inschrijving daarvan is deze maand, de vergunning gaat in in 2024.

Kapers op de kust

Vrees is dus dat anderen, en dan met name nieuwkomers die snel geld willen verdienen, er met de vergunning vandoor gaan. “Sommige werven hebben al offertes opgevraagd gekregen voor een plekje” stelt Van Riet. Zelf heeft hij ook een rederij, aan de Oudeschans, en ziet kapers op de kust. Vijf boten heeft hij in zijn bezit, allemaal salonboten.

Hij moet er niet aan denken dat hij zijn vergunning kwijtraakt aan iemand die net komt kijken. “Ik doe dit werk al 25 jaar. Neem mijn boot de Stern, die vaart al honderd jaar door de Amsterdamse grachten. Het was vroeger het directieschip van de KNSM!” De Stern is een van zijn twee boten die nu staan ingeschreven voor de loting. Van Riet is doodsbenauwd de vergunning ervoor kwijt te raken.

Gemeente Amsterdam

De gemeente laat aan een reactie aan Hart van Nederland weten dat ze begrip hebben voor de situatie van de rondvaartbranche, helemaal al vanwege de misgelopen inkomsten door corona. Eerder was daarom al besloten de vergunningen pas in 2024 in te laten gaan, al blijft de aanmeldingsperiode van september 2020 wel gehandhaafd.

“Toch is het nieuwe beleid nodig. Het is de afgelopen jaren druk geweest in de stad, zo ook op het water. De gemeente wil met het oog op de toekomst een nieuwe balans tussen toerisme en de belangen van bewoners en daarvoor is het nodig de groei aan banden te leggen. Vandaar dat er een maximum is gesteld aan het aantal exploitatievergunningen voor de rondvaart” aldus een woordvoerder. Het aantal vergunningen zal niet omlaag gaan.