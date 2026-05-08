Shery (17) al een week vermist, politie maakt zich zorgen

Vermissing

Vandaag, 13:00

Sheryviëntley (17), roepnaam Shery, is sinds 1 mei vermist. Ze is voor het laatst gezien op de Mozartlaan in Rotterdam-Hillegersberg. De 17-jarige vertrok samen met een jongen op de fiets. Dat meldt de politie.

De politie maakt zich zorgen en roept mensen op om uit te kijken naar Shery en informatie te delen. De kans is groot dat zij zich in de omgeving Rotterdam of Krimpen aan den IJssel bevindt. De politie ziet haar vermissing als urgent en heeft wel al meerdere tips binnen gekregen.

Signalement van Shery

  • 167 cm lang

  • Getinte huidskleur

  • Donker, kort krullend haar

  • Bruinkleurige ogen

  • Neuspiercing

  • Zwart en wit trainingspak van Tommy Hilfiger, schoenen van New Balance in beige/wit, zwart heuptasje

De jongen met wie ze was, heeft ingevlochten haar en droeg een beige trainingspak van Under Armour. Een zoekactie is nog niet gestart.

Door Redactie Hart van Nederland

