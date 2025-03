Mirjam (56) uit Alkmaar al bijna twee weken vermist

De politie is op zoek naar de 56-jarige Mirjam uit Alkmaar. Ze is sinds maandag 3 maart 2025 vermist en werd voor het laatst gezien op de Boezemsingel. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Mirjam is 1.85 meter lang, heeft donkerblond tot bruin haar en blauwgroene ogen. Ze ziet er graag verzorgd uit.

Heb jij haar gezien of weet je waar ze is? Neem dan direct contact op met de politie via 0800-6070 of bel 112 bij spoed.