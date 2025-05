Vermiste Eva (16) uit Maarsbergen nog altijd niet terecht, politie onderzoekt tips

Eva (16) uit het Utrechtse Maarsbergen is inmiddels meer dan drie dagen vermist. Het kwetsbare meisje, dat volgens haar moeder "dringend medicijnen nodig heeft", werd voor het laatst gezien op de Valkenheide.

In de nacht van 5 op 6 mei zou het meisje in 'verwarde toestand' zijn weggelopen uit haar woonplaats, Maarsbergen. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. "Eva kan overal zijn. Nederland is de grootste kans", schrijft Eva's moeder Karin op LinkedIn. Eva heeft dringend medicijnen nodig, verklaart haar moeder.

Op LinkedIn plaatst moeder Karin elke dag updates over de vermissing. Zo zou ze zijn gezien in Utrecht en Heerhugowaard, maar die tips hebben tot dusver nog niets opgeleverd. "Dus blijf alsjeblieft delen en naar haar uitkijken", schrijft Karin.

Gouden tip nog niet binnen

De politie bevestigt dat er meerdere tips zijn binnengekomen, en dat deze nog worden onderzocht. "Maar ze is helaas nog steeds vermist", deelt een woordvoerster van Politie Midden-Nederland. De politie heeft de camerabeelden uit Eva's woonomgeving opgevraagd, op straat rondgevraagd en alerts geplaatst op sociale media. Ook wordt er een digitaal onderzoek verricht.

"We maken ons wel zorgen om haar gezondheid", zegt de woordvoerster. Haar verblijfplaats is vooralsnog onbekend. "We weten alleen dat ze zeker is weggegaan uit Maarsbergen, en dat ze voor het laatst op de Valkenheide is gezien." Er bestaat een mogelijkheid dat ze in Duitsland verblijft.

Eva is ongeveer 1,68 meter lang en heeft een normaal postuur. Ze droeg toen ze van huis ging hoogstwaarschijnlijk een donkerblauwe gewatteerde jas tot halverwege het bovenbeen en witte, lage Air Jordan Nikes met wat zwarte en grijze details. Ze heeft een lichte huidskleur, blauwe ogen en halflang donkerblond haar. Op haar rechterarm heeft ze twee tattoos, van een vlinder en een ster.

De politie roept op om naar Eva uit te kijken en dat mensen met informatie, ook over haar mogelijke verblijfplaats, kunnen bellen naar de Opsporingstiplijn op telefoonnummer 0800 - 6070.