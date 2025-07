Nederlander Martinus (24) vermist in Griekenland: 'We leven tussen hoop en vrees'

In de Noord-Griekse stad Thessaloniki is de 24-jarige Martinus Haase uit Hengelo vermist geraakt. Zijn familie maakt zich grote zorgen, omdat er sinds begin deze week geen enkel teken van leven meer van hem is gekomen. “We leven tussen hoop en vrees”, zegt zijn vader Michaël Haase tegen Hart van Nederland.

Het is midden in de nacht als vader Michaël een telefoontje van zijn zoon Martinus krijgt. “Het was geen aangenaam gesprek en al snel wist ik dat dit niet goed was”, vertelt Michaël verder. Martinus had in het verleden te maken met depressies en mentale worstelingen. In de dagen daarna kreeg zijn familie geen contact meer met hem.

Geen enkel spoor

Sinds het verontrustende telefoontje in de nacht van maandag op dinsdag is er niets meer van Martinus vernomen. De Griekse politie heeft inmiddels meerdere adressen doorzocht en onderzoekt zijn telefoonverkeer, maar tot nu toe zonder resultaat. Ook gesprekken met collega’s hebben niets opgeleverd. De moeder van Martinus is naar Griekenland afgereisd om te helpen met de zoektocht.

De familie staat in contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat hen op zijn beurt in contact heeft gebracht met de Nederlandse ambassade in Griekenland. “Zij weten welke instanties daar, naast de politie, ons kunnen helpen,” zegt zijn vader.

In de regio Thessaloniki werd snel een oproep verspreid, een soort Amber Alert, waarin inwoners wordt gevraagd uit te kijken naar de vermiste Nederlander. “We hopen dat mensen hem misschien hebben gezien en weten waar hij is”, aldus vader Michaël.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Mentale worstelingen

Martinus is bij veel mensen beter bekend als dj Mark Villa. Hij brak op 15-jarige leeftijd internationaal door onder die naam. Hij scoorde hits met grote artiesten en stond op podia zoals Tomorrowland, maar het succes eiste zijn tol. “Op zijn 18e trok hij de stekker eruit. Het wereldje werd hem te veel”, zegt zijn vader.

Martinus vertrok naar Griekenland om daar een nieuw hoofdstuk te beginnen. Al ruim twee jaar woont hij in Thessaloniki, waar hij werkte bij een callcenter van een Nederlandse webwinkel.

Martinus sprak vaker openlijk over zijn mentale worstelingen. Hij hoopte anderen te helpen door zijn verhaal te delen. Avicii was zijn inspiratiebron. De suïcide van Avicii kwam bij hem hard binnen en hij zag het ook als een waarschuwing. De laatste tijd zou het volgens zijn vader weer minder goed met hem gaan. “Hij leefde op gespannen voet met zichzelf. Wij hopen dat iemand hem nog ergens heeft gezien. Intussen leven wij tussen hoop en vrees.”

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? Hart van Nederland legt het uit: