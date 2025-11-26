15-jarige Fatma uit Tilburg vermist

De 15-jarige Fatma uit Tilburg is sinds twee dagen vermist. De politie maakt zich grote zorgen om haar gezondheid. Ze heeft volgens de politie een tenger postuur en een neuspiercing.

Op het moment van haar verdwijning droeg ze een zwart topje, een lichtblauwe joggingbroek en slippers. De politie meldt ook dat ze een groene rugtas bij zich had. Fatma is 1,60 meter lang. Ze werd voor het laatst gezien in de omgeving van de Stokhasseltlaan in Tilburg.

De politie vraagt mensen om bij tips contact op te nemen met de politie via 0900-6070 of het online tipformulier.

