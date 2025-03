Hardlopers vinden dode man in Zwolle, politie zoekt identiteit slachtoffer

Bij de sportvelden aan de Haesterveerweg in Zwolle hebben hardlopers vrijdagmiddag een man aangetroffen die kort daarna is overleden. Dat meldt de politie op Facebook. Omdat nog onbekend is wie het slachtoffer is, roept de politie iedereen op die meer weet zich te melden, om zo de identiteit van de man te achterhalen.

De man werd gevonden tussen het hockeyveld en het zandveld. De politie is op zoek naar mensen die hem gezien of gesproken hebben, of die tips hebben over zijn aanwezigheid bij de sportvelden. Op Facebook is een oproep geplaatst.

Beeld: Politie Basisteam politie Zwolle

Signalement

Het slachtoffer is een man van middelbare leeftijd met een Europees uiterlijk. Hij heeft een slank postuur en kort, sluik, lichtbruin grijzend haar. De man heeft geen gezichtsbeharing. Hij droeg een zwart, effen T-shirt met korte mouwen, een zwart sportbroekje van het merk Nike (type Aeroswift, maat L), zwarte Odlo-sokken en blauwe hardloopschoenen van New Balance.